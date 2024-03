Krádež zaváranín sa mu stala osudnou, teraz si odpykáva trest za mrežami. Slovák kradol opakovane, polícii pomohol kompót

Z reštaurácie najprv ukradol cigarety a potom sa tam vrátil.

Bratislavská polícia obvinili 40-ročného recidivistu z krádeže po tom, čo sa 1. marca vlámal do reštaurácie na Vlasteneckom námestí. Ukradol 116 balíkov cigariet, 2 elektronické cigarety a fľašu vodky. Muž sa do predajne vrátil o pár dní neskôr a vzal si aj kompót, informuje polícia na Facebooku.

„Vošiel do priestorov obytného domu na uvedenej adrese a vlámal sa do skladu pre upratovačky. Z neho nič neodcudzil a presunul sa do pivničných kobiek, ktoré poškodzoval v oblasti zámku. V jednej z kobiek odcudzil kompót, pričom v poškodzovaní kobiek pokračoval ďalej,“ píšu policajti na sociálnej sieti.

Muža pri čine zatkla polícia a obmedzila ho na osobnej slobode. Recidivistu z okresu Komárno umiestnili do cely policajného zaistenia.