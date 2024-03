FACE TO FACE s Igorom Matovičom: O Pellegrinim viem „hlboko nemorálnu“ informáciu

Moderátor Adel Ghannam pozval do Face to Face prezidentského kandidáta Igora Matoviča.

Igor Matovič prijal pozvanie do diskusnej relácie Face to Face s Adelom Ghannamom. Podľa Matoviča bude prezidentský kandidát Peter Pellegrini po zvolení do funkcie rozdávať milosti mafiánom. Sám Matovič priznal, že očakáva pomstu, ale neobáva sa jej. V rozhovore ďalej uviedol, že má informáciu o Petrovi Pellegrinim, ktorá je „hlboko amorálna“. Prezradil tiež, či ju plánuje zverejniť.

V rozhovore moderátor a prezidentský kandidát Matovič prebrali aj mediokraciu v súčasných médiách a údajný bojkot Matoviča médiami. Ten uviedol, že nikdy neodmietol pozvanie do diskusie, na čo moderátor reagoval tvrdením, že ho do Face to Face volal rovných sedemkrát, pričom Matovič zakaždým odmietol. Líder hnutia Slovensko sa obhajoval so slovami, že vraj mohol mať v kancelárii „progresívca, ktorý to blokoval“.

S moderátorom Ghannamom diskutovali aj o zrušení špeciálnej prokuratúry a o prezidentskom kandidátovi Ivanovi Korčokovi. V rámci zahraničnej politiky sa venovali situácii na Ukrajine či stretnutiu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s ruským šéfom rezortu zahraničia Sergejom Lavrovom. V neposlednom rade vo Face to Face prebrali aj vojnu v Pásme Gazy.