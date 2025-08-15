Incident sa odohral v nedeľu 10. augusta.
Turista v juhozápadnej Indii chcel urobiť selfie so slonom. Muž vystúpil z auta pri ceste, kde zviera stálo a kŕmilo sa mrkvou. Blesk fotoaparátu slona rozzúril a rozbehol sa smerom k 50-ročnému mužovi. Ten zakopol a slon na neho niekoľkokrát dupol a zranil ho. Po útoku zviera ušlo späť do džungle, informuje portál Times of India.
Incident sa odohral v nedeľu 10. augusta v prírodnej rezervácii v indickom štáte Karnátaka a zachytili ho viacerí návštevníci na mobilné kamery.
Muž dostal pokutu za porušenie pravidiel rezervácie, kde majú ľudia dovolené pozorovať zvieratá iba zo svojich vozidiel. Úrady mu udelili pokutu 25-tisíc rupií (v prepočte 245 eur) a prikázali nahrať video, v ktorom sa priznal k priestupku. Muž vysvetlil svoje správanie nedostatočnou znalosťou pravidiel v rezerváciách. Napriek desivo pôsobiacim záberom muž nemal zlomeniny a utrpel iba ťažké pomliaždeniny.
A narrow escape! A tourist in Bandipur was nearly trampled by a wild elephant while trying to take a selfie. Video shows the elephant charging as the man tries to run. #Bandipur #WildlifeSafety pic.twitter.com/mf3Mw3MFPf— Harish Upadhya (@harishupadhya) August 11, 2025