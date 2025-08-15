Kategórie
Natália Mišániová
dnes 15. augusta 2025 o 11:38
Čas čítania 0:48

Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení

Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení
Zdroj: TASR/Pavol Zachar Autoškola NOBE

Ak návrh schvália, zmeny by mali začať platiť od 1. decembra 2025.

Ministerstvo vnútra SR predstavilo návrh novely zákona o cestnej premávke. Prináša viacero zmien. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že cieľom je znížiť počet smrteľných nehôd a posilniť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. „Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom budú dopravné nehody s fatálnymi následkami výnimkou, nie pravidlom,“ povedal.

Jednou z najvýraznejších zmien je úprava systému „trikrát a dosť“, kde sa obdobie posudzovania závažných priestupkov predlžuje z jedného na dva roky. Zároveň sa sprísnia limity pre prekročenie rýchlosti. V obci už bude závažným priestupkom prekročenie o viac ako 30 km/h, mimo obce nad 40 km/h.

Ďalšou dôležitou novinkou je zákaz rýchlych elektrických kolobežiek bez sedadla, ktoré dosahujú rýchlosť nad 25 km/h. Ministerstvo ich označilo za nebezpečné pre jazdcov aj okolie. Chodci získajú ešte väčšiu ochranu. Vodiči im budú musieť dať prednosť už vtedy, keď bude jasné, že chcú vstúpiť na priechod.

Novela zákona tiež rozširuje priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou. Pokutu poštou dostanete napríklad za telefonovanie počas jazdy alebo jazdu v protismere. V autoškolách sa budú môcť skúšobné jazdy robiť až po úspešnom zvládnutí teórie. A otáčanie na svetelne riadenej križovatke bude po novom povolené automaticky, pokiaľ ho výslovne nezakazuje značka.

Zmeny po schválení navrhujú aplikovať od 1. decembra 2025. 

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Polícia SR


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar Autoškola NOBE
