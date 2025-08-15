Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur.
Slovenská národná strana (SNS) navrhla na štvrtkovej koaličnej rade redukciu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ, informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Taktiež efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách. Tým by sa podľa nej priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky,“ uviedla hovorkyňa.
Podotkla, že na rokovaní koaličnej rady sa za SNS zúčastnili predseda národniarov Andrej Danko, podpredseda SNS Ján Krišanda a minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba.