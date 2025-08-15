Nedodržanie pravidiel cestnej premávky ťa môže vyjsť poriadne draho.
Portál Autoviny upozornil na niekoľko priestupkov, ktorých sa vodiči môžu na ceste dopúšťať a možno si neuvedomujú, že tak riskujú pokutu.
Vodič je napríklad zo zákona povinný dbať na zvýšenú bezpečnosť chodcov. Práve preto môže polícia v prípade ošpliechania chodcov uložiť blokovú pokutu vo výške 60 až 100 eur. Šoférov môžu pokutovať aj za vyhadzovanie odpadkov z auta, vodiči motorového vozidla musia brať ohľad aj na svoje okolie. Z rovnakého dôvodu by nemali stáť na mieste dlhší čas s bezdôvodne naštartovaným motorom.
Vodiči by nemali bezdôvodne „blikať“ na ostatných diaľkovými svetlami, inak riskujú pokutu až 100 eur. Tento inštitút však môžu využiť, keď chcú iných upozorniť na nebezpečenstvo.
Polícia SR často na sociálnej sieti upozorňuje aj na iný priestupok. Mimo obce na ceste s dvoma a viac jazdnými pruhmi vodiči musia jazdiť vpravo. Do ostatných jazdných pruhov môžu vchádzať len v prípade predchádzania, obchádzania, otáčania alebo odbočovania. Vodičom hrozí pokuta do výšky 100 eur.
Naopak, Autoviny pripomínajú aj niekoľko mýtov, za ktoré nie je možné uložiť pokutu. Týka sa to napríklad špinavého auta alebo konzumovania jedla či nápojov za volantom.