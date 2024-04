Saková sa vyjadrila k vyretušovanej ukrajinskej vlajke. Zastala sa aj Šutaja Eštoka, ktorý diskutoval s Bombicom

Denisa Saková tvrdí, že aj ona je matka a nechce posielať mužov a synov do vojny.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková v relácii Na telo zareagovala na vyretušovanú fotku ukrajinského vojaka, ktorú strana Hlas-SD zdieľala na sociálnych sieťach deň pred voľbami. Saková tvrdí, že ide len o autentický záber a nejde o žiaden podvod.

„Som matka syna a chcem mier, tak ako všetky matky na Ukrajine nechcem, aby môj syn išiel do vojny. Tak vnímam tento obrázok,“ povedala Saková.

Saková povedala, že jediný dôvod, prečo vyretušovali ukrajinskú vlajku z uniformy je ten, že nenašli fotografiu so slovenským vojakom. „Nemali sme slovenského vojaka, ktorý by mal tak autentický záber s nejakou pani priamo z vojny,“ dodala.

Šutaj Eštok by vraj nešiel do diskusie, keby vedel, že tam je aj Bombic

Saková sa v relácii vyjadrila aj k diskusnej relácii, ktorej sa zúčastnil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a Daniel Bombic. Povedala, že keby o tom Šutaj Eštok vedel, tak by do diskusie nešiel. „Povedal, že by to prehodnotil, že by tam nešiel, keby to vedel,“ vysvetlila Saková. Jej oponent Michal Šimečka povedal, že neverí tomu, že Šutaj Eštok nevedel, s kým bude v relácii diskutovať.

Daniel Bombic, ktorý vystupuje pod prezývkou Danny Kollár, je medzinárodne hľadanou osobou. Denník SME pred pár dňami zverejnil videá, na ktorých Bombic hajluje, kričí nemecké nacistické heslá alebo nemecké výrazy o „jednej rase a jednom národe“.