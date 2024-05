Boris Kollár tvrdo kritizuje Šimkovičovej reakciu na herca Kostelného. Posiela jej úprimný odkaz

Predseda hnutia Sme rodina sa vyjadril v komentári pod jedným z príspevkov satirickej stránky Zomri.

Boris Kollár reaguje na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú a jej avizované predvolávanie si herca Ľuboša Kostelného. Šimkovičovej odkazuje, že aj do neho si herci „rypnú“, keď ide do divadla, ale nikdy by mu nenapadlo riešiť situáciu „takto mocensky“.

Ministerka v dezinformačnom rádiu Infovojna uviedla, že herec Ľuboš Kostelný ju počas divadelného predstavenia šikanoval, keď v rámci inscenácie kričal, že ju nenávidí.

Predseda hnutia Sme rodina napísal komentár pod jeden z príspevkov satirickej stránky Zomri. Uvádza v ňom, že štát sú ľudia a nie minister. Podľa jeho slov štát v danej divadelnej inscenácii zastupovalo „tých 400 hostí – divákov a nie osoba Šimkovičová“.

Boris Kollár Šimkovičovej odkazuje, že sa treba nad situáciu povzniesť. „Ak je človek odolný a má sebadôveru a je na tom psychicky dobre, tak sa na tom pousmeje a ešte z toho vyťaží,“ uvádza Kollár. Takisto nepriamo naznačil, že Šimkovičovej tieto atribúty chýbajú a rešpekt si uzurpuje „mocensky“, pretože inak to nevie.