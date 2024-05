Ministerka Šimkovičová si chce zavolať na koberec herca Kostelného. Vraj ju šikanoval v divadelnej inscenácii

Šimkovičová a Machala sa chcú rozprávať aj so šéfom divadla Matejom Drličkom.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v dezinformačnom rádiu Infovojna uviedla, že herec Ľuboš Kostelný ju počas divadelného predstavenia šikanoval. Kostelný podľa jej slov v rámci inscenácie kričal, že ju nenávidí. Šimkovičová uviedla, že sa ho na to osobne spýta, upozorňujú Aktuality.

V utorok 7. mája diskutovala v Infovojne ministerka spolu s tajomníkom rezortu kultúry Lukášom Machalom. Spoločne v rozhovore avizovali, že by sa chceli „z očí do očí“ porozprávať nielen s Kostelným, ale aj so šéfom divadla Matejom Drličkom.

„Počas predstavenia kričal Kostelný v jeho postave homosexuála do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé. Tak ja sa pýtam a budem sa pýtať aj pána riaditeľa, aj tohto konkrétneho herca, keďže je platený z peňazí štátnych, lebo je zamestnaný v štátnej inštitúcii a hrá tam, že či je toto v súlade s demokraciou,“ povedala Šimkovičová.

Kostelný povedal, že sa k tomu „nebude vôbec vyjadrovať“. „Nechce sa zamiešať do týchto hier, ktoré sú úplne neprístojné,“ uviedol herec. SND uviedlo, že si nie je vedomé žiadnej „rušivej časti inscenácie“.

Ministerka Šimkovičová nie je populárna medzi Slovákmi ani medzi kultúrnou obcou. Začiatkom februára odovzdali viacerí umelci výzvu na odstúpenie Martiny Šimkovičovej, ktorú na internete podpísalo takmer 190-tisíc ľudí.