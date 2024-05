Bývalá slovenská miss a modelka Šebestová mala autonehodu. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľník

Jedno z áut pri nehode nedalo prednosť.

Bývalá misska a modelka Magdaléna Šebestová mala v nedeľu popoludní medzi Malackami a Studienkou autonehodu. Zasahovali dve sanitky aj vrtuľník. Šebestovú spolu so sestrou previezli do bratislavskej nemocnice na Kramároch s poranením hrudníka, no údajne je v poriadku, informuje Nový Čas.

Podľa polície došlo k zrážke dvoch áut značiek Lexus a Kia. Autonehodu vraj spôsobila Kia, ktorá nedala prednosť druhému autu. Pasažierkami Lexusu bola Šebestová spolu s mladšou sestrou. V druhom aute sedel dôchodcovský pár. Po zrážke ostali štyria zranení, ktorých na ošetrenie prevážali dvomi sanitkami aj záchranárskym vrtuľníkom.

Všetky osoby utrpeli ľahké zranenia. Polícia informovala, že 82-ročnú ženú s polytraumou pri vedomí letecky transportovali do nemocnice Bory. Bývalý partner Šebestovej Ján Ďurica pre Nový Čas potvrdil, že Šebestová je v poriadku a do nemocnice išla na vyšetrenia.