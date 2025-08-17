Hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu až v popoludňajších hodinách, no napriek ich úsiliu vznikla škoda za 4 milióny eur.
V sobotu ráno vypukol veľký požiar strechy penziónu v Zázrivej, ktorý sa rýchlo rozšíril aj na reštauráciu. Hasiči na mieste zasahovali celé hodiny, aby dostali plamene pod kontrolu. Napriek ich úsiliu vznikla obrovská škoda, ktorá sa vyšplhala do miliónov eur.
Oheň vypukol krátko po 9:00 hod. v časti Petrová a bol natoľko rozsiahly, že zasahujúce jednotky dostali požiar pod kontrolu až v popoludňajších hodinách. Hasiči rýchlym zásahom zabránili, aby sa oheň rozšíril na okolité budovy, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti. Keďže išlo o požiar drevenice, monitorovali celý priestor dronom s termokamerou, aby našli a uhasili aj tie najmenšie skryté ohniská.
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Už teraz je však jasné, že škody sú astronomické. Materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 4 000 000 eur. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči a desiatky dobrovoľníkov z okolitých dedín.