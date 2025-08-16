Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok v obnovenom konaní druhého najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny sátorovci Kristiána Kádára na nový, súhrnný trest 20 rokov väzenia.
ŠTS rozhodoval len o výške trestu. V roku 2019 ho pôvodne odsúdil na 25 rokov. Výrok o vine, ktorá sa týkala štyroch zavraždených a zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, zostal nedotknutý.
Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor si ponechal zákonnú lehotu na podanie odvolania. Navrhoval Kristiánovi Kádárovi ponechať pôvodný 25-ročný trest už aj vzhľadom na závažnosť skutkov, za ktoré bol uznaný vinným. Bol „dvojkou“ mafiánskeho gangu po bosovi Ľudovítovi Sátorovi, za vraždu ktorého bol odsúdený.
Kristián Kádár sa práva na podanie odvolania vzdal. Pred súdom oľutoval svoje konanie, poškodeným sa ospravedlnil za to, čo im spôsobil.
Za mrežami sa vraj zmenil
Ako pripomenul jeho obhajca v záverečnej reči, nový trest by mal zohľadňovať i jeho spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a tiež to, že za mrežami sa jeho klient zmenil, pracuje na svojom osobnostnom rozvoji, vzdeláva sa a ľutuje svoje konanie v minulosti. Za primeraný označil trest odňatia slobody vo výške 20 rokov, čo sa napokon aj stalo.
„Som rád, že súd vyhodnotil argumentáciu obhajoby za správnu a ukladal trest v rámci predneseného návrhu. Obžalovaný chcel dosiahnuť zníženie trestu z 25 rokov na 20 a to sa podarilo. Budeme čakať, čo urobí prokurátor,“ konštatoval obhajca Juraj Gavalec.
„Zákonný trest je tu doživotie a už 25 rokov bolo zníženie. Uložiť mu trest na úplne dolnej hranici sa mi zdá byť neprimerané. Jeho spolupráca nebola kontinuálna, bola ako na hojdačke, často menil výpovede,“ reagoval prokurátor Bohdan Čeľovský. Podľa neho nič brutálnejšie ako sátorovci na Slovensku nebolo a ani nebude.
Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010. Páchali násilnú a majetkovú trestnú činnosť, najmä vraždy, likvidovali aj členov konkurenčného gangu pápayovcov a takzvané biele kone. Sátorovci v počte vrážd nemajú konkurenciu nielen na území Slovenska. Pripisuje sa im zodpovednosť za smrť minimálne 80 ľudí.
