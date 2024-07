Hlavné mesto Dánska plánuje odmeňovať turistov za zbieranie odpadkov alebo cestovanie verejnou dopravou.

Užívať si dovolenku a zároveň byť ohľaduplný ku krajine a jej obyvateľom? Kodaň v tomto smere vychádza turistom v ústrety. Na kompenzáciu ekologickej záťaže zavádza hlavné mesto Dánska program odmeňovania turistov za ekologické správanie. Informuje o tom Time Out.

Skúšobná prevádzka programu „CopenPay“ sa začala 15. júla a v rámci tejto iniciatívy môžu návštevníci a návštevníčky získať napríklad bezplatný obed alebo pohár vína, prípadne si zadarmo požičať kajak. Výmenou za to musia splniť určité úlohy, ako napríklad pozbierať odpadky, cestovať verejnou dopravou alebo na bicykli po meste.

Doteraz sa do testu prihlásilo 24 organizácií. Úrady im nič nepreplácajú a zúčastňujú sa vraj najmä kvôli vlastnej snahe chrániť mesto. Zapojené podniky navyše zrejme ani nebudú vyžadovať doklad o tom, že ste sa pustili do uvedených aktivít. Time Out však odporúča mať pri sebe pre istotu napríklad lístok na MHD alebo fotografiu, na ktorej ste na bicykli.

Viac informácií o programe a zúčastnených podnikoch/aktivitách nájdeš na oficiálnej webovej stránke.