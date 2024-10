Viktor Vincze sa stal predsedom odborov Markízy. Na poste nahradil Michala Kovačiča

Vo vedení nastali viaceré zmeny.

Známy moderátor Viktor Vincze sa stal predsedom odborov Markízy, ktoré založil spoločne s bývalými kolegami Michalom Kovačičom a Adelom Ghannamom.

Podpredsedníčkou sa stala novinárka Gabriela Kajtárová.

Citát:„Fakticky je to tak už celé mesiace, teraz je to ale už aj oficiálne. Keďže mi dalo vedenie Markízy výpoveď, tak mi nedávalo zmysel, aby som odbory, ktoré sme spoločne s Viktorom Vinczem a Adelom Ghannamom založili, ďalej viedol. Všetku agendu teda už dlho rieši Viktor. Chvíľu ale trvalo, kým sa všetko vyriešilo aj úradne. Už sa to stalo, má aj zvyšok potrebných dokumentov a držím mu palce, nech sa im spoločne s Gabikou Kajtárovou (ktorá je po novom podpredsedníčka) podarí urobiť čo najviac,“ píše Kovačič na Instagrame.

Širší kontext: Šéfom odborov bol v minulosti Michal Kovačič, ktorého televízia prepustila. Podľa Kovačiča a odborov bola výpoveď protiprávna, pretože nebola schválená odborovou organizáciou.

Kovačič preto podal žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Odbory TV Markíza podporujú Kovačičovu žalobu a uviedli, že sú pripravené poskytnúť plnú pomoc pri dokazovaní protiprávnosti výpovede.

Prečítaj si aj tieto články: