Černákov záujem viesť normálny život je vraj úprimný. O mafiánovi prehovorila žena, ktorá navrhla, aby ho prepustili

V stredu 2. apríla začne súd rozhodovať o osude bývalého bossa mafiánskeho podsvetia.

Mikuláš Černák sa dnes postaví pred súd, ktorý bude rozhodovať o jeho prepustení. Podľa štatutárky OZ Reštart - nový život Adiny Ioanny Poppi, ktorá prišla s návrhom na jeho prepustenie, je snaha bývalého mafiánskeho bosa viesť normálny život úprimná.

Poppa tvrdí, že snaha o nadmernú kritiku Černáka má kontraproduktívny dopad a je ešte silnejšia ako jeho glorifikácia, povedala pre Plus Jeden Deň.

Citát: „Napriek snahe vykresliť ho v čo najnegatívnejšom svetle, systematicky a dlhodobo pracoval na svojom osobnostnom rozvoji, snažil sa reflektovať na svoju minulosť a pripraviť sa na opätovné zaradenie sa do spoločnosti,“ myslí si Adina Ioana Poppa.

Širší kontext: Posudky z leopoldovskej väznice, odborníkov aj zamestnancov ústavu, kde si odpykáva doživotný trest, sú zatiaľ v jeho prospech. Napriek tomu je otázne, či mu súd vyhovie, keďže ide o historicky najznámejšieho predstaviteľa organizovaného zločinu na Slovensku.

Aj keď posudky z leopoldovskej väznice a odborníkov vyznievajú v prospech Černákovho prepustenia, neznamená to automatické schválenie jeho žiadosti. Súd musí zhodnotiť, či odsúdený už nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť a či splnil podmienky na podmienečné prepustenie.

Ak by Černák vyšiel na slobodu, pravdepodobne by to nebolo úplne bez podmienok. Mohol by mať niekoľkoročnú skúšobnú dobu, musel by sa pravidelne hlásiť úradom a dokonca by mohol nosiť monitorovací náramok.

