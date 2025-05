Zaviedli ho v roku 2022 ako doplnok k národným dôchodkovým systémom.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) v EÚ zaviedli v roku 2022 ako doplnok k národným dôchodkovým systémom. Slováci si ho ako prví občania Únie mohli otvoriť napríklad cez spoločnosť Finax. Hoci má PEPP obrovský potenciál, aktuálne naráža na viaceré bariéry – nadmernú reguláciu, daňové nevýhody a nízku ziskovosť pre poskytovateľov.

Spoločnosť Finax preto prichádza s balíkom návrhov. Chce napríklad povoliť vyššie poplatky v úvodnej fáze, aby motivovala nové firmy vstúpiť na trh. Zároveň žiada rovnaké daňové výhody, aké má 3. pilier, vrátane podpory zamestnávateľských príspevkov. Jednou z kľúčových myšlienok je možnosť použiť úspory v PEPP ako zábezpeku na hypotéku, čo by produkt zatraktívnilo najmä pre mladších ľudí.

Podľa Finaxu by dobre nastavený PEPP mohol prispieť k riešeniu demografickej krízy a posilniť investície do európskej ekonomiky. Produkt je dostupný online, má extrémne nízke poplatky (0,6 % + DPH) a investuje do indexových ETF fondov. V porovnaní s 2. a 3. pilierom má transparentnejšie nastavenie, vyššie výnosy a lepšiu výplatnú fázu.

Čo je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt?