Totožnosť ani jedného z účastníkov zatiaľ nie je známa.
Bratislavskí dopravní policajti vyšetrujú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo 11. augusta krátko po 18.30 hod. pri zjazde zo Starého mosta na chodníku spojenom s cestičkou pre cyklistov v smere zo Starého Mesta do Petržalky.
Cyklista, ktorý viedol bicykel s pomocným motorčekom, pri predbiehaní iného cyklistu narazil do chodca. Následkom toho spadli obaja účastníci a vodič bicykla sa zranil. Chodec neznámej totožnosti odišiel z miesta nehody. Vodiča bicykla previezli do jednej z bratislavských nemocníc.
„Totožnosť ani jedného z účastníkov sa do dnešného dňa nepodarila ustáliť. Touto cestou vyzývame svedkov a občanov, ktorí nám vedia poskytnúť bližšie informácie k totožnosti cyklistu a chodca, aby tak urobili na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.
Prečítaj si aj tieto články: