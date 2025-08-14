Používatelia sa nevedia dostať do účtov.
Sociálna sieť Facebook má po celom svete rozsiahly výpadok. Potvrdzuje to stránka Downdetector, na ktorej začali pribúdať hlásenia o problémoch pred 11. hodinou doobeda nášho času.
Používateľom sa pri prihlásení do aplikácie môže zobraziť hlásenie o „pokročilej ochrane“. Ani po potvrdení nastavenia sa do účtu nevedeli dostať.
