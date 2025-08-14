Bielorusko počas manévrov Západ-2025 precvičí nasadenie ruských rakiet Orešnik.
- Bielorusko bude počas spoločných manévrov Moskvy a Minsku Západ-2025 precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní.
- V stredu to podľa agentúry BelTA oznámil tamojší minister obrany Viktar Chrenin.
- Cvičenia sa budú konať 12. až 16. septembra a zúčastnia sa na nich tisícky vojakov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Kyiv Independent.
Citát: „Hlava štátu požaduje, aby sme boli pripravení na všetky možné scenáre. Vidíme situáciu na našich západných a severných hraniciach a nemôžeme len sedieť a sledovať militarizáciu a vojenskú aktivitu v tejto oblasti,“ dodal minister po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.
Širší kontext: Podľa The Kyiv Independent bieloruský rezort obrany informoval, že na cvičení Západ-2025 sa zúčastní viac ako 13-tisíc vojakov. Podľa odhadov NATO ich však môže byť až 150-tisíc. AFP pripomína, že Bielorusko je kľúčovým spojencom Ruska a je od neho ekonomicky aj vojensky závislé.
