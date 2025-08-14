Kategórie
TASR
dnes 14. augusta 2025 o 5:55
Čas čítania 0:36

Bielorusko a Rusko plánujú vojenské cvičenie. Zapojiť chcú aj balistické rakety Orešnik

Kategória:
Zahraničie
Bielorusko a Rusko plánujú vojenské cvičenie. Zapojiť chcú aj balistické rakety Orešnik
Zdroj: TASR/AP

Bielorusko počas manévrov Západ-2025 precvičí nasadenie ruských rakiet Orešnik.

  • Bielorusko bude počas spoločných manévrov Moskvy a Minsku Západ-2025 precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní.
  • V stredu to podľa agentúry BelTA oznámil tamojší minister obrany Viktar Chrenin.
  • Cvičenia sa budú konať 12. až 16. septembra a zúčastnia sa na nich tisícky vojakov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Kyiv Independent.

Citát: „Hlava štátu požaduje, aby sme boli pripravení na všetky možné scenáre. Vidíme situáciu na našich západných a severných hraniciach a nemôžeme len sedieť a sledovať militarizáciu a vojenskú aktivitu v tejto oblasti,“ dodal minister po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

Širší kontext: Podľa The Kyiv Independent bieloruský rezort obrany informoval, že na cvičení Západ-2025 sa zúčastní viac ako 13-tisíc vojakov. Podľa odhadov NATO ich však môže byť až 150-tisíc. AFP pripomína, že Bielorusko je kľúčovým spojencom Ruska a je od neho ekonomicky aj vojensky závislé.

Lukašenko
Zdroj: Wikimedia/Kremlin.ru
