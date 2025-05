Podpora pre EÚ a NATO dosahuje viac ako 70 percent.

Väčšina Slovákov podporuje, aby krajina zostala členom Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ). Prieskum verejnej mienky, ktorý zrealizovala organizácia Globsec, ukázal, že podpora pre členstvo v týchto združeniach dosahuje viac ako 70 percent.

Analytička Globsecu Katarína Klingová uviedla, že prieskum obsahoval aj otázku, či by respondenti bránili svoju krajinu v prípade napadnutia cudzím štátom. „Vidíme, že áno, vo väčšine krajín je to tak. Slovensko je výnimkou v tomto regióne, kde len 49 percent respondentov Slovenska by išlo a bránilo krajinu, ak by bola napadnutá cudzím štátom. Sú to obrovské rozdiely, hlavne keď to porovnávame s Poľskom, kde tá ochota brániť svoju krajinu je na úrovni 84 percent.“

Dáta ukázali, že 73 percent obyvateľov regiónu verí, že ich krajina by mala zvýšiť výdavky na obranu. Na Slovensku to podporuje 63 percent opýtaných. Viac ako dve tretiny slovenských respondentov súhlasia so zavedením dobrovoľnej vojenskej služby, pričom v Poľsku je to až 89 percent.

Prieskum tiež zistil, že väčšina ľudí na Slovensku aj v regióne vníma demokraciu ako prospešnú. Avšak, 43 percent opýtaných si myslí, že demokracia je len zdanlivá a svet ovládajú elity.

Pokiaľ ide o vnímanie hrozieb, polovica Slovákov považuje Rusko za hrozbu. Tento pocit je intenzívnejší pri konkrétnych aktivitách, ktoré hodnotí ako hrozbu 54 percent respondentov. Čínu za hrozbu považuje 33 percent, pričom táto obava stúpla na 51 percent, keď sa otázka týkala konkrétnych čínskych aktivít.

Klingová dodala, že mnohí si pri otázke bezpečnostných hrozieb predstavia fyzické útoky, je však dôležité vysvetľovať aj koncept hybridných hrozieb. Po napadnutí Ukrajiny sa vnímanie Ruska ako hrozby podľa Klingovej zvýšilo.

Anketa: Chceš aby Slovensko zostalo členom EÚ a NATO? Áno, v EÚ. Áno, v NATO. Áno, v NATO aj v EÚ. Nie, nechcem. Nezaujíma ma to. Áno, v EÚ. 5 % Áno, v NATO. 0 % Áno, v NATO aj v EÚ. 84 % Nie, nechcem. 11 % Nezaujíma ma to. 0 %