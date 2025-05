Robert Fico očakáva ďalší útok na verejného činiteľa. Vraj bude veľmi vážny

Opozíciu a médiá viní z podnecovania k ďalšiemu násiliu.

Premiér Robert Fico vyhlásil, že zvoláva Bezpečnostnú radu SR a následne aj rokovanie vlády o zhoršujúcej sa spoločenskej atmosfére. Tvrdí, že niektoré médiá vedome podnecujú nenávisť, ktorá môže viesť k ďalšiemu atentátu.

„Napíšte si to – moje predpovede vychádzajú, bude ďalší útok. Možno nie na mňa, ale na niektorého ústavného činiteľa. Bude to podľa mňa útok veľmi vážny,“ uviedol premiér v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

Fico tvrdí, že útočník Juraj Cintula, ktorý ho vážne zranil streľbou v Handlovej, bol produktom tejto spoločenskej atmosféry. Aj preto vraj nechce pozerať videá z atentátu a nebude sa aktívne zúčastňovať súdneho procesu. „Ten človek nie je problém. Problém je systém, ktorý ho vychoval,“ dodal.

Premiér hovorí, že aj keď protesty opozície slabnú, pretrváva výzva na radikálne riešenia. Krajina smeruje podľa Fica k ďalšiemu nešťastiu. Aj preto plánuje 15. mája navštíviť Handlovú a večer vystúpi na verejnom mítingu „Slovensko proti nenávisti“.