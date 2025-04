NATO varuje pred ďalšou hrozbou. Rusko môže rozmiestniť jadrové zbrane vo vesmíre

NATO si je podľa Rutteho vedomé, že Rusko o takomto scenári uvažuje.

Severoatlantická aliancia sa obáva, že by Rusko mohlo už čoskoro rozmiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Generálny tajomník NATO Mark Rutte to v sobotu povedal denníku Welt am Sonntag, z ktorého cituje agentúra DPA.



NATO si je podľa Rutteho vedomé, že Rusko o takomto scenári uvažuje. Súčasné kapacity Moskvy vo vesmíre pritom generálny tajomník Aliancie označil za zastarané a neporovnateľné so Západom. Práve vývoj jadrových zbraní vo vesmíre by však podľa jeho slov mohol Rusku dopomôcť k ich zlepšeniu a vyvoláva tak hlboké obavy.



Má ísť o takzvané protisatelitné zbrane, ktoré nie sú namierené na Zem ale na satelity. Zničenie satelitov by však mohlo spôsobiť na Zemi chaos vzhľadom na skutočnosť, že práve vďaka nim fungujú mnohé systémy. Rutte v tomto zmysle varoval pred potenciálnym porušením Kozmickej zmluvy (Outer Space Treaty) z roku 1967, ktorá nariaďuje využívanie vesmíru výhradne na mierové účely a ratifikovala ju väčšina sveta vrátane Ruska či Spojených štátov.



Rutte tiež povedal, že v posledných rokoch sa konkurencia vo vesmíre stala drsnejšou a oveľa intenzívnejšou, pričom samotný kozmos je tak preplnenejší, nebezpečný a nepredvídateľný. Podľa jeho slov sa to pritom netýka len takzvanej komerčnej sféry, ale aj obrany a teda aj celkovej bezpečnosti.



Článok 5 Severoatlantickej zmluvy o vzájomnej obrane, ktorý stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému alebo viacerým členom NATO sa považuje za útok proti celej Aliancii, sa vzťahuje aj na útoky vo vesmíre či z vesmíru, približuje DPA.

Prečítaj si aj tieto články: