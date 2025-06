Do protestu sa zapojila viac než polovica zamestnancov, najmä z výroby.

Pred závodom spoločnosti slovenského výrobcu želatíny a ďalších potravinárskych surovín GeLiMa v Liptovskom Mikuláši sa v stredu koná ostrý štrajk zamestnancov. Podľa Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva (ZO OZPP) na Slovensku pri GeLiMa zamestnávateľ nedal ponuku o mzdovej časti kolektívnej zmluvy na rok 2025, ktorá by znamenala zvýšenie reálnych miezd v podniku.

Na minimalizáciu dosahu štrajku na ekonomické výsledky spoločnosti sa GeLiMa rozhodla uplatniť čiastočnú výluku. Pre TASR vedenie firmy deklarovalo, že je naďalej otvorené spoločným rokovaniam.

Zamestnávateľ odmieta zvýšiť mzdy zamestnancov

Na stredajšiom štrajku sa zúčastňuje viac ako polovica z celkového počtu 107 zamestnancov, prevažne z výroby. „Zamestnávateľ až do posledného kola kolektívneho vyjednávania odmietal zvýšiť základné mzdy zamestnancov. No ani v poslednom kole kolektívneho vyjednávania neprišla zo strany zamestnávateľa ponuka, ktorá by znamenala zvýšenie reálnych miezd v podniku,“ uviedol predseda ZO OZPP na Slovensku pri GeLiMa Ferdinand Chomo.



Výluku zo strany zamestnávateľa vnímajú odborári ako snahu o narušenie vzťahov medzi zamestnancami a ich rozoštvávanie. „Keďže takto ‚trestá‘ len zamestnancov, ktorí sa do štrajku nezapojili. Tí zamestnanci, ktorí sú účastníci štrajku, nedostávajú žiadnu náhradu mzdy. Nikto zo zamestnancov nechcel štrajk, chceli len dôstojné zvýšenie miezd, bohužiaľ, ďalšiu možnosť, ako to dosiahnuť, nemáme,“ spresnil Chomo.



„Pokiaľ sa postupuje legitímne a podľa zákona, vedenie spoločnosti GeLiMa rešpektuje toto právo. Neznamená to, že ho schvaľuje. Ide o krajnú možnosť riešenia sporu. Bez obojstrannej dohody nie je možné dospieť k výsledku, preto sme naďalej otvorení vzájomným rokovaniam,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti GeLiMa Dušan Kuchta.



Tvrdí, že rokovania s odborovou organizáciou boli v niekoľkých kolách, aj pred sprostredkovateľom. „Na zabránenie využitia krajnej možnosti, ktorou je štrajk, vedenie spoločnosti navrhlo konanie pred rozhodcom. Túto možnosť vedenie odborovej organizácie odmietlo,“ podotkol Kuchta.