Zdravotnícke zariadenia dlhujú štátu desiatky miliónov eur.
Sociálna poisťovňa zverejnila 4. augusta nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne. Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení stámilióny eur. V databáze evidujú 121 101 záznamov.
Na prvých priečkach dlžníkov je Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Štátu dlhujú desiatky miliónov eur.
Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|123 608 508,00 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|80 327 980,69 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|55 303 834,48 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|46 474 212,28 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|35 247 479,86 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|34 402 393,12 €
|Národný ústav detských chorôb
|32 539 887,36 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|32 230 828,96 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|32 049 248,37 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|27 214 613,78 €
Prečítaj si aj tieto články:
2. augusta 2025 o 13:45 Čas čítania 6:53 Klimatológ SHMÚ: Extrémne prejavy počasia budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Počasie nás núti prehodnotiť, ako staviame domy
6. augusta 2025 o 16:40 Čas čítania 1:37 Q horúčka na Slovensku: Odborníčka vysvetľuje, ako sa môžeme nakaziť a aké sú príznaky