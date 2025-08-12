ZSKK informovala o opravách na niektorých úsekoch a potenciálnych meškaniach.
Vybrané vlaky z Trnavy a Galanty budú od pondelka 18. augusta do piatka 31. októbra odklonené na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Dôvodom sú práce v úseku Bratislava-hlavná stanica – Bratislava-Vinohrady. Informovali o tom zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Výluka súvisí s rekonštrukciou výhybiek a opravou koľajového lôžka, ktorej cieľom je odstránenie súčasných rýchlostných obmedzení a zlepšenie technického stavu trate. ZSSK počas celej doby výluky prijíma opatrenia, aby sa obmedzenia čo najmenej dotkli cestujúcich,“ priblížili.
Vybrané vlaky zo smeru Galanta, ktoré naďalej pôjdu na hlavnú stanicu, budú podľa aktuálnej dopravnej situácie vedené odklonom cez stanicu Bratislava-východ. ZSSK informovala, že to môže spôsobiť meškanie päť až 15 minút. „Vlaky zastavujúce na zastávke Bratislava-Vinohrady budú počas výluky obsluhovať nástupištia č. 3 a 4,“ dodala.
ZSSK zároveň cestujúcim odporučila, aby na jej webe sledovali sekciu aktuality, kde zverejňuje informácie o vlakových spojeniach.