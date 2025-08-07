Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 7. augusta 2025 o 17:50
Čas čítania 2:49

Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
Zdroj: ICJK

Reportérka televízie Markíza Martina Töröková dlhodobo čelí urážkam, vyhrážkam a osobným útokom politikov a ich priaznivcov.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka od roku 2023 zdokumentovalo minimálne 16 takýchto prípadov – novinárku si nahrávali, osočovali ju a jej rodinu na tlačových konferenciách či na internete. Hoci novinári musia znášať kritiku, odborníci upozorňujú na rozdiel medzi oprávnenou kritikou a zastrašovaním. Ani v jednom analyzovanom prípade nešlo o konštruktívnu kritiku, ale o osobné výhrady a útoky.

Mal to byť klasický pracovný deň redaktorky najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na Slovensku.

Reportérka Martina Töröková z televízie Markíza sa minulý štvrtok na tlačovej konferencii ministerstva životného prostredia pýtala ministra Tomáša Tarabu niekoľko otázok o dohode, ktorú rezort uzavrel s externým právnikom. 

„Môžete, pán minister, ešte potvrdiť, že ste uzavreli dohodu s pánom Podhorským, ktorej cieľom je, že má pomáhať pri tvorbe legislatívy alebo strategických materiáloch?” zaujímala sa.

6. augusta 2025 o 5:24 Čas čítania 4:22 Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody? Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?

Taraba namiesto odpovedí k téme, okamžite skĺzol do osobných urážok a zavádzania, použil dokonca prirovnanie s atentátnikom na premiéra Cintulom. Posmešne tiež odvádzal pozornosť od podstaty otázky:

„Pani redaktorka vitajte na našej tlačovke, včera ste myslím tri hodiny tam sedeli na kvetináči.” 

„Vy investigatívna novinárka, tu sa jak sliepka schovávate za… za… jak sliepka, ktorá tu kvočala tri hodiny pri týchto kvetináčoch a pri týchto kríkoch.”

„Keď si sadnete na kvetináč a tri hodiny tam sedíte, tak príde ochranka a opýta sa, že či tam je nejaký nový Cintula, ja že 'nie, to je len Töröková'.”

Minister Tomáš Taraba (vľavo) a reportérka TV Markíza Martina Töröková v jednom z rozhovorov.
Minister Tomáš Taraba (vľavo) a reportérka TV Markíza Martina Töröková v jednom z rozhovorov. Zdroj: TV Markíza

Týmito vyjadreniami Taraba narážal na situáciu z predchádzajúceho dňa. Reportérka s kameramanom nakrúcali ilustračné zábery pred budovou ministerstva, čo je bežná novinárska prax. 

3. augusta 2025 o 7:55 Čas čítania 3:20 PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor

„Keďže som videla ministrovu limuzínu, počkala som približne polhodinu, či minister nepríde, aby som sa ho skúsila opýtať pár otázok, keďže tlačové oddelenie na moje dotazy programovo nereaguje. Keďže sa Tomáš Taraba neobjavil, odišla som. V istom momente sa okolo mňa začali pohybovať zamestnanci ministerstva, jeden z nich držal mobil tak, akoby ma aj fotil,“ povedala ICJK Martina Töröková.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka zmapovalo útoky na reportérku Martinu Törökovú. Od novembra 2023 si ju politici aj pracovníci ministerstva nahrávajú bez upozornenia, útočia na ňu alebo sa ju pokúšajú systematicky diskreditovať. Celkovo sme zaznamenali minimálne 16 takýchto útokov. Viaceré súviseli s jej novinárskou prácou, keď informovala o zisteniach súvisiacich s činnosťou verejných činiteľov, štátnych inštitúcií či použitia verejných zdrojov.

Töröková sa vo svojich reportážach často zameriava na životné prostredie. Príslušné ministerstvo riadia ľudia, ktorí v parlamentných voľbách uspeli na kandidátke SNS. Práve od nich zaznamenáva novinárka najviac útokov. Okrem tlačových konferencií na ňu útočia aj na sociálnych sieťach, kde sa k útokom pridávajú v stovkách aj komentujúci priaznivci týchto politikov.

31. júla 2025 o 18:00 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak

„Tento spôsob správania politika formou osobných útokov je v mojej vyše 20 ročnej praxi novinkou. Moje nastavenie sa za tie roky nemení. Kontrolujem politikov, bez ohľadu na to, kto je pri moci,“ hovorí Töröková a upozorňuje aj na to, že problém tkvie aj v tom, že ministerstvo neodpovedá na jej otázky. „Tlačové oddelenie ministerstva mi zjavne na pokyn ministra neodpovedá na novinárske otázky. Podobný problém majú aj moji kolegovia v redakcii. Hovorca mi nedvíha telefón. Keď to obídem a zavolám z iného čísla napr. na pevnú linku ministerstva a predstavím sa, zloží,“ dodáva reportérka.

„Novinári a novinárky sú tiež verejné osoby. Je teda možné ich kritizovať, musia znášať kritiku, a to aj nad rámec toho, čo platí pre bežných ľudí. Na druhej strane, hranica je tam, kde sa proti nim vystupuje agresívne, zastrašujú sa, hrozí cenzúra, šíri sa ohováranie a lži. Pre mňa je teda kľúčové rozlíšiť medzi kritikou a šikanou,” hovorí český expert na etiku médií z Masarykovej univerzity v Brne Jan Motal.

30. júla 2025 o 15:07 Čas čítania 13:25 Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor) Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)

„Úlohou kritiky nie je haniť, ponižovať, nadávať, urážať, vyhrážať sa, vyvolávať obavy či dokonca strach. A ani to škodoradostne či pomstychtivo naznačovať. Úlohou kritiky je racionálne poukázať na nedostatky. Bez emócií," dodáva expertka na etiku médií Anna Sámelová z Univerzity Komenského.

ICJK
Zdroj: ICJK

„TV Markíza odsudzuje akékoľvek útoky, vyhrážky či napádanie adresované voči jej novinárom a novinárkam, ktorým sú vystavení v dôsledku výkonu svojej práce. Takáto forma komunikácie zbytočne zvyšuje napätie a potenciálne ohrozuje konkrétne osoby na živote a zdraví. Kolegom poskytujeme potrebnú podporu a v závislosti od situácie túto riešime nielen v rovine komunikačnej, ale aj právnej," napísala PR manažérka Markízy Alexandra Hrušková pre ICJK.

 Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.
4. júla 2025 o 20:10 Čas čítania 2:03 Vojakom NATO na Lešti varia za milióny eur. Sporný dodatok preveruje Úrad pre verejné obstarávanie Vojakom NATO na Lešti varia za milióny eur. Sporný dodatok preveruje Úrad pre verejné obstarávanie
30. júla 2025 o 15:39 Čas čítania 2:21 Zásahové tímy pre medvede dostali nové zbrane, niektoré vraj nefungujú. Výrobcu pred nákupom navštívil Huliak Zásahové tímy pre medvede dostali nové zbrane, niektoré vraj nefungujú. Výrobcu pred nákupom navštívil Huliak
9. júla 2025 o 17:00 Čas čítania 4:43 Rodiny ukrajinských vojakov dostávajú výhražné správy aj vďaka ruským firmám operujúcim zo Slovenska Rodiny ukrajinských vojakov dostávajú výhražné správy aj vďaka ruským firmám operujúcim zo Slovenska
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
redakcia
redakcia
Všetky články
Náhľadový obrázok: ICJK
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 17:35
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
31. 7. 2025 9:57
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Lifestyle news
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda pred hodinou
Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR) pred 2 hodinami
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus pred 2 hodinami
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur pred 3 hodinami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida dnes o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy dnes o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur dnes o 12:01
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia dnes o 11:14
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) dnes o 11:00
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste dnes o 09:47
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
ÚRSO zvýšil kompenzácie pre odberateľov za neplnenie štandardov kvality na 444 140 eur za rok 2024.
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
dnes o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
dnes o 12:33
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
PS obviňuje ministra Šaška z korupcie. Tender na záchranky má získať podnikateľ blízky Hlasu
pred 2 hodinami
PS obviňuje ministra Šaška z korupcie. Tender na záchranky má získať podnikateľ blízky Hlasu
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
dnes o 14:26
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
dnes o 10:50
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
včera o 07:13
Už aj ostatné regióny dobiehajú Bratislavu. Ceny nehnuteľností lámu rekordy po celom Slovensku
26. 7. 2025 16:48
Niektoré profesie majú nárok na dovolenku navyše. Zisti, či patríš do tejto skupiny zamestnancov
Zahraničie Všetko
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
pred 20 minútami
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
včera o 19:25
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
dnes o 10:31
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred hodinou
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
Reportérka televízie Markíza Martina Töröková dlhodobo čelí urážkam, vyhrážkam a osobným útokom politikov a ich priaznivcov.
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
dnes o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
včera o 05:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
31. 7. 2025 18:00
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia