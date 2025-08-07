Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej

Reportérka televízie Markíza Martina Töröková dlhodobo čelí urážkam, vyhrážkam a osobným útokom politikov a ich priaznivcov.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka od roku 2023 zdokumentovalo minimálne 16 takýchto prípadov – novinárku si nahrávali, osočovali ju a jej rodinu na tlačových konferenciách či na internete. Hoci novinári musia znášať kritiku, odborníci upozorňujú na rozdiel medzi oprávnenou kritikou a zastrašovaním. Ani v jednom analyzovanom prípade nešlo o konštruktívnu kritiku, ale o osobné výhrady a útoky.
Mal to byť klasický pracovný deň redaktorky najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na Slovensku.
Reportérka Martina Töröková z televízie Markíza sa minulý štvrtok na tlačovej konferencii ministerstva životného prostredia pýtala ministra Tomáša Tarabu niekoľko otázok o dohode, ktorú rezort uzavrel s externým právnikom.
„Môžete, pán minister, ešte potvrdiť, že ste uzavreli dohodu s pánom Podhorským, ktorej cieľom je, že má pomáhať pri tvorbe legislatívy alebo strategických materiáloch?” zaujímala sa.
Taraba namiesto odpovedí k téme, okamžite skĺzol do osobných urážok a zavádzania, použil dokonca prirovnanie s atentátnikom na premiéra Cintulom. Posmešne tiež odvádzal pozornosť od podstaty otázky:
„Pani redaktorka vitajte na našej tlačovke, včera ste myslím tri hodiny tam sedeli na kvetináči.”
„Vy investigatívna novinárka, tu sa jak sliepka schovávate za… za… jak sliepka, ktorá tu kvočala tri hodiny pri týchto kvetináčoch a pri týchto kríkoch.”
„Keď si sadnete na kvetináč a tri hodiny tam sedíte, tak príde ochranka a opýta sa, že či tam je nejaký nový Cintula, ja že 'nie, to je len Töröková'.”
Týmito vyjadreniami Taraba narážal na situáciu z predchádzajúceho dňa. Reportérka s kameramanom nakrúcali ilustračné zábery pred budovou ministerstva, čo je bežná novinárska prax.
„Keďže som videla ministrovu limuzínu, počkala som približne polhodinu, či minister nepríde, aby som sa ho skúsila opýtať pár otázok, keďže tlačové oddelenie na moje dotazy programovo nereaguje. Keďže sa Tomáš Taraba neobjavil, odišla som. V istom momente sa okolo mňa začali pohybovať zamestnanci ministerstva, jeden z nich držal mobil tak, akoby ma aj fotil,“ povedala ICJK Martina Töröková.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka zmapovalo útoky na reportérku Martinu Törökovú. Od novembra 2023 si ju politici aj pracovníci ministerstva nahrávajú bez upozornenia, útočia na ňu alebo sa ju pokúšajú systematicky diskreditovať. Celkovo sme zaznamenali minimálne 16 takýchto útokov. Viaceré súviseli s jej novinárskou prácou, keď informovala o zisteniach súvisiacich s činnosťou verejných činiteľov, štátnych inštitúcií či použitia verejných zdrojov.
Töröková sa vo svojich reportážach často zameriava na životné prostredie. Príslušné ministerstvo riadia ľudia, ktorí v parlamentných voľbách uspeli na kandidátke SNS. Práve od nich zaznamenáva novinárka najviac útokov. Okrem tlačových konferencií na ňu útočia aj na sociálnych sieťach, kde sa k útokom pridávajú v stovkách aj komentujúci priaznivci týchto politikov.
„Tento spôsob správania politika formou osobných útokov je v mojej vyše 20 ročnej praxi novinkou. Moje nastavenie sa za tie roky nemení. Kontrolujem politikov, bez ohľadu na to, kto je pri moci,“ hovorí Töröková a upozorňuje aj na to, že problém tkvie aj v tom, že ministerstvo neodpovedá na jej otázky. „Tlačové oddelenie ministerstva mi zjavne na pokyn ministra neodpovedá na novinárske otázky. Podobný problém majú aj moji kolegovia v redakcii. Hovorca mi nedvíha telefón. Keď to obídem a zavolám z iného čísla napr. na pevnú linku ministerstva a predstavím sa, zloží,“ dodáva reportérka.
„Novinári a novinárky sú tiež verejné osoby. Je teda možné ich kritizovať, musia znášať kritiku, a to aj nad rámec toho, čo platí pre bežných ľudí. Na druhej strane, hranica je tam, kde sa proti nim vystupuje agresívne, zastrašujú sa, hrozí cenzúra, šíri sa ohováranie a lži. Pre mňa je teda kľúčové rozlíšiť medzi kritikou a šikanou,” hovorí český expert na etiku médií z Masarykovej univerzity v Brne Jan Motal.
„Úlohou kritiky nie je haniť, ponižovať, nadávať, urážať, vyhrážať sa, vyvolávať obavy či dokonca strach. A ani to škodoradostne či pomstychtivo naznačovať. Úlohou kritiky je racionálne poukázať na nedostatky. Bez emócií," dodáva expertka na etiku médií Anna Sámelová z Univerzity Komenského.
„TV Markíza odsudzuje akékoľvek útoky, vyhrážky či napádanie adresované voči jej novinárom a novinárkam, ktorým sú vystavení v dôsledku výkonu svojej práce. Takáto forma komunikácie zbytočne zvyšuje napätie a potenciálne ohrozuje konkrétne osoby na živote a zdraví. Kolegom poskytujeme potrebnú podporu a v závislosti od situácie túto riešime nielen v rovine komunikačnej, ale aj právnej," napísala PR manažérka Markízy Alexandra Hrušková pre ICJK.