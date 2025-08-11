Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 11. augusta 2025 o 19:44
Čas čítania 1:37

Veľká kauza o Národný futbalový štadión: Od štátu môže vysúdiť viac ako 100 miliónov eur

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Veľká kauza o Národný futbalový štadión: Od štátu môže vysúdiť viac ako 100 miliónov eur
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Súdne posúdenia zatiaľ nahrávajú NFŠ a nároky spoločnosti na odškodné už presahujú 100 miliónov eur.

Prvostupňové rozhodnutie súdu v spore, v ktorom štát žiada od spoločnosti Národný futbalový štadión (NFŠ) vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur, by malo byť vyhlásené na konci októbra.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to avizovali právni zástupcovia spoločnosti NFŠ Peter Kubina a Peter Hodál. V rámci sporov medzi SR a spoločnosťou NFŠ zazneli podľa ich slov od slovenských súdov prvé predbežné právne posúdenia, ktoré neprijali kľúčovú argumentáciu štátu.

„Na pojednávaní 5. júna 2025 v spore, v ktorom štát žiada od NFŠ vrátenie dotácie vo výške 27,2 milióna eur, sudca konštatoval, že žalobu štátu považuje za nedôvodnú a zmluvy týkajúce sa výstavby štadióna nenapĺňajú znaky verejnej zákazky,“ informoval Kubina s tým, že obdobný predbežný právny názor zaznel aj na ďalšom pojednávaní, kde naopak NFŠ žaluje štát o náhradu škody.

Zvyšné dva spory (o určení kúpnej ceny a zmluvnej pokute), v ktorých zatiaľ predbežné právne posúdenia nezazneli, spočívajú podľa jeho slov na identickom právnom základe. Kubina očakáva ich otvorenie na jeseň.

Nároky vraj prekročili 100 miliónov eur

Hodál na tlačovej konferencii upozornil, že minimálne od roku 2023 štát disponuje interným stanoviskom odboru špecifických právnych záležitostí Ministerstva financií SR. „Z tohto stanoviska plynie, že pozícia štátu je neudržateľná,“ zdôraznil. Obdobný názor podľa neho vyplýva aj z posudku, ktorý si štát objednal koncom roka 2024.

8. augusta 2025 o 6:43 Čas čítania 1:59 Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik

Kubina doplnil, že hodnota nárokov, ktoré si NFŠ v súdnych sporoch so štátom uplatňuje, je už vyššia ako pôvodná kúpna cena, za ktorú mohol štát futbalový štadión odkúpiť. Tieto nároky podľa jeho slov presiahli sumu 100 miliónov eur a rastú tempom takmer milión eur každý mesiac.

Predseda predstavenstva spoločnosti NFŠ Pavel Komorník deklaroval pripravenosť uzavrieť dohodu so štátom. „Chceme tento nezmyselný spor, ktorý odštartovala nezmyselná analýza bývalého podpredsedu vlády Štefana Holého a následné kroky vlády Igora Matoviča, jednoducho urovnať,“ povedal. V tejto súvislosti sa obracia na predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby.

Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie. NFŠ si, naopak, nárokuje vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť.

11. augusta 2025 o 14:28 Čas čítania 1:06 Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu
11. augusta 2025 o 12:58 Čas čítania 0:38 AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Tehelné pole.
Tehelné pole. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Futbal Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Lukáš Grinaj
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
dnes o 15:58
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
dnes o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
dnes o 16:24
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
pred 3 hodinami
VIDEO: Na Slovenských národných slávnostiach došlo k útoku. Opozícia žiada vládu, aby konala
VIDEO: Na Slovenských národných slávnostiach došlo k útoku. Opozícia žiada vládu, aby konala
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
dnes o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
V slovenskej obci spúšťajú protipandemické opatrenia. Pribúdajú ďalšie prípady nebezpečného ochorenia
dnes o 15:58
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
7. 8. 2025 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 11:28
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
pred 3 dňami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
5. 8. 2025 18:35
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
pred 3 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat pred 2 hodinami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete pred 3 hodinami
Žene tehotenstvo šokujúco zmenilo tvár. „Mala som žiariť. Namiesto toho som plakala“ pred 3 hodinami
Druhá séria Sľubu je čoskoro tu: Dozvieme sa, ako dopadne Michalov návrat a aký osud čaká Viktora Gálika dnes o 17:56
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“ dnes o 17:09
Majiteľ „Trump Burger“ čelí deportácii: Podporoval prezidenta, no zadržali ho imigračné úrady dnes o 16:13
V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo dnes o 15:26
Fanúšikovia Breaking Bad si obľúbili tento „bezchybný“ seriál. Na Netflixe ho nájdeš už teraz dnes o 14:31
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“ dnes o 13:48
Slovensko Všetko
VIDEO: Na Slovenských národných slávnostiach došlo k útoku. Opozícia žiada vládu, aby konala
pred 3 hodinami
VIDEO: Na Slovenských národných slávnostiach došlo k útoku. Opozícia žiada vládu, aby konala
Ivan Korčok posiela odkaz ministrovi Blanárovi.
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
dnes o 16:24
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
dnes o 15:58
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
AKTUÁLNE: Minister Šaško oznámil, že tender na záchranky bude zrušený
dnes o 17:10
AKTUÁLNE: Minister Šaško oznámil, že tender na záchranky bude zrušený
Zomrel obľúbený lekár Karol Mika: Ordinoval neuveriteľných 72 rokov
dnes o 11:46
Zomrel obľúbený lekár Karol Mika: Ordinoval neuveriteľných 72 rokov
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
dnes o 12:58
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
pred 2 dňami
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
1. 8. 2025 9:36
Trump pritvrdzuje: USA zavádzajú nové clá, Kanadu zasiahnu najviac
4. 8. 2025 6:30
Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
7. 8. 2025 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
7. 8. 2025 6:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
6. 8. 2025 5:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia