Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 12. augusta 2025 o 7:58
Čas čítania 1:10

EÚ odsudzuje zabitie piatich novinárov v Gaze. Podľa Izraela bol jeden z nich terorista napojený na Hamas

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
EÚ odsudzuje zabitie piatich novinárov v Gaze. Podľa Izraela bol jeden z nich terorista napojený na Hamas
Zdroj: Jehad Alshrafi/AP/TASR

Podľa EÚ chýbajú dôkazy o tom, že by bol jeden z novinárov napojený na Hamas.

Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová. Informuje o tom agentúra AFP.

„EÚ odsudzuje zabitie piatich novinárov al-Džazíry pri leteckom útoku (izraelskej armády) v blízkosti nemocnice aš-Šifá v meste Gaza vrátane spravodajcu al-Džazíry Anása aš-Šarífa,“ povedala Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, ktoré sa venovalo vojne v regióne.

Izraelská armáda potvrdila, že cieľom nedeľňajšieho úderu bol reportér aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas. Podľa Izraela sa iba vydával za novinára a je zodpovedný za organizovanie raketových útokov na Izrael. Európska únia si tieto obvinenia všimla, no Kallasová zdôraznila, že v takýchto prípadoch je nevyhnutné predložiť jasné dôkazy.

Vzťahy medzi Izraelom a televíziou al-Džazíra sú už roky napäté. Televízia v súčasnosti v Izraeli nemôže vysielať, čo umožnil zákon prijatý v apríli, ktorý zakazuje pôsobenie zahraničných médií ohrozujúcich bezpečnosť krajiny. Pri nedeľňajšom cielenom útoku zahynul okrem zamestnancov al-Džazíry aj ďalší novinár na voľnej nohe.

7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)

Útok na novinárov odsúdila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Novinári by podľa nej nikdy nemali byť terčom útokov. Medzinárodné spoločenstvo zároveň musí zdvojnásobiť úsilie o zabezpečenie prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ako aj prepustenie rukojemníkov ako krok k trvalému mieru a stabilite, napísala Metsolová na sociálnej sieti Bluesky.

EÚ, združujúca 27 krajín, má v otázke konfliktu v Pásme Gazy rôzne postoje. Minulý mesiac sa však eurobloku podarilo dosiahnuť dohodu s Izraelom o rozšírení prístupu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy, no podľa vysokopostavených predstaviteľov bola zatiaľ implementovaná iba čiastočne.

Kallasová vyzvala Izrael, aby umožnil prísun väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Hoci prichádza viac pomoci, potreby sú stále výrazne väčšie. Naliehavo vyzývame Izrael, aby umožnil vstup viacerých nákladných áut a lepšiu distribúciu pomoci,“ dodala.

8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. augusta 2025 o 16:30 Čas čítania 0:44 PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
9. augusta 2025 o 7:30 Čas čítania 0:27 Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku
Gaza
Zdroj: Al Jazeera/AP/TASR
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Al Jazeera/AP/TASR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:49
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
včera o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 hodinami
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
včera o 15:58
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
včera o 07:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 16:24
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
včera o 06:49
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 2 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
5. 8. 2025 18:35
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive pred 11 minútami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku pred 50 minútami
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy pred hodinou
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia dnes o 10:44
Horolezkyňa Lenka Poláčková sa opäť zapísala do histórie. Ako prvá Slovenka úspešne zdolala vrchol K2 dnes o 09:53
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí dnes o 08:57
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl dnes o 07:59
Saru Rikas zastavili problémy s hlasivkami: Teraz konečne ohlásila svoj návrat včera o 19:48
Zahraničie Všetko
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
pred 2 hodinami
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
Analytici varujú, že mohol vyvolať vážnu medzinárodnú krízu.
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu
včera o 14:28
Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu
AKTUÁLNE: Trump nasadí vo Washingtone Národnú gardu. Policajný zbor v hlavnom meste bude podliehať federálnej kontrole
včera o 17:32
AKTUÁLNE: Trump nasadí vo Washingtone Národnú gardu. Policajný zbor v hlavnom meste bude podliehať federálnej kontrole
Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
pred 2 dňami
Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
Trump pošle do Washingtonu stovky členov Národnej gardy. Je to bezprecedentné a znepokojujúce, tvrdí starostka hlavného mesta
dnes o 07:13
Trump pošle do Washingtonu stovky členov Národnej gardy. Je to bezprecedentné a znepokojujúce, tvrdí starostka hlavného mesta
Slovensko Všetko
Tragédia v Beluši: Jaroslav zahynul, keď ho do kanála stiahlo vlastné vozidlo
pred 16 minútami
Tragédia v Beluši: Jaroslav zahynul, keď ho do kanála stiahlo vlastné vozidlo
pred hodinou
Bude teplejšie, ako sme čakali. Meteorológovia zvýšili výstrahy na druhý stupeň
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
Ekonomika Všetko
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
dnes o 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
pred 3 dňami
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
26. 7. 2025 16:48
Niektoré profesie majú nárok na dovolenku navyše. Zisti, či patríš do tejto skupiny zamestnancov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
7. 8. 2025 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
7. 8. 2025 6:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
6. 8. 2025 5:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia