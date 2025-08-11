Kategórie
dnes 11. augusta 2025 o 16:24
Čas čítania 0:19

AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: V Bratislave na Tyršovom nábreží sa potápa loď. Na palube nie sú žiadne osoby
Zdroj: Refresher

Na palube sa v čase udalosti nenachádzali žiadne osoby.

Bratislavskí policajti aktuálne asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna zo zakotvených lodí. Na lodi sa nenachádzajú žiadne osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

policia
Zdroj: Facebook / Polícia SR - Bratislavský kraj

„Oznámenie na linke 158 sme prijali krátko po 14.45 h, v zmysle ktorého sme boli požiadaní o asistenciu v súvislosti s potápaním sa ukotvenej lode, pričom policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi poriečneho oddelenia PZ na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ ozrejmili policajti.

11. augusta 2025 o 15:58 Čas čítania 0:44 Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
11. augusta 2025 o 15:13 Čas čítania 0:25 V nákupnej taške našli mŕtve telo novorodenca. Poľská polícia obvinila 31-ročnú ženu V nákupnej taške našli mŕtve telo novorodenca. Poľská polícia obvinila 31-ročnú ženu
11. augusta 2025 o 12:58 Čas čítania 0:38 AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
Polícia SR Správy z domova
