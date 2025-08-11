Na palube sa v čase udalosti nenachádzali žiadne osoby.
Bratislavskí policajti aktuálne asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna zo zakotvených lodí. Na lodi sa nenachádzajú žiadne osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Oznámenie na linke 158 sme prijali krátko po 14.45 h, v zmysle ktorého sme boli požiadaní o asistenciu v súvislosti s potápaním sa ukotvenej lode, pričom policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi poriečneho oddelenia PZ na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ ozrejmili policajti.
11. augusta 2025 o 15:58 Čas čítania 0:44 Poslanci chcú definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Dôvodom sú kolízie na chodníkoch
11. augusta 2025 o 15:13 Čas čítania 0:25 V nákupnej taške našli mŕtve telo novorodenca. Poľská polícia obvinila 31-ročnú ženu