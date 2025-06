Francúzska polícia vyšetruje úmrtie dvojročného chlapca, ktorého otec zabudol v rozhorúčenom aute.

➔ Francúzski policajti riešia tragické úmrtie dvojročného chlapca, ktorého otec nechal v prehriatom aute v južnom Francúzsku.

➔ Teploty v tejto oblasti momentálne prekračujú 35 stupňov Celzia, čo spôsobilo dehydratáciu a smrť dieťaťa.

➔ Otec čelí obvineniu z usmrtenia z nedbanlivosti, pretože zistil chybu až po tom, čo mu zavolala manželka, ktorá sa pýtala, prečo chlapec nie je v škôlke.

Kontext: Počas horúceho počasia môže teplota v uzavretom aute rýchlo narásť, čo je smrteľne nebezpečné pre deti. V minulosti sa podobné prípady stali aj inde vo svete, čo podnietilo varovné kampane upozorňujúce rodičov na riziká. V USA sa snažia vývojári automobilov začleniť do nových modelov technológie, ktoré by vodičov upozornili, ak by nechali dieťa v aute.