Širší kontext: Kim sa na slávnostnom otvorení objavil spolu s manželkou Ri Sol-ču a dcérou Kim Ču-ae. Pre Ri to bola prvá verejná udalosť od novoročného vystúpenia v roku 2024. Na ceremónii sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec Alexander Matsegora so zamestnancami ambasády.



Severná Kórea zvažuje, že do rezortu povolí vstup ruským turistom, ktorí momentálne ako jediní môžu navštíviť niektoré časti krajiny.



Zástupcovia niektorých cestovných kancelárií hodnotia Wonsan skepticky. Rowan Beard z agentúry Young Pioneer Tours uviedol, že rezort pravdepodobne nepritiahne väčšinu západných turistov, ktorí uprednostňujú návštevu Pchjongjangu, demilitarizovanej zóny či ikonickej komunistickej architektúry. Iní odborníci však tvrdia, že Severná Kórea si zachováva špecifické čaro pre tých, ktorí hľadajú neobvyklé a málo preskúmané destinácie.

North Korea has completed the Wonsan Kalma coastal tourist zone, a major east coast resort project promoted for years by leader Kim Jong Un to boost tourism, state media reported https://t.co/PyA9r2nW7c pic.twitter.com/cXkYwxjcx9