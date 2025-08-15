Kontaminácia baktériou E. coli predstavuje riziko tráviacich problémov a môže vyvolať aj infekcie močových ciest.
Na viacerých plážach v Poľsku vyvesili červené vlajky, ktoré znamenajú zákaz kúpania sa, informuje o tom Polsat News. Zákaz platí od stredy 13. augusta na štyroch plážach a prírodných kúpaliskách v Pomoranskom vojvodstve a na troch v Západopomoranskom vojvodstve.
Úrady upozorňujú, že hrozia nepríjemné zdravotné problémy. Za uzavretie pláží môže zvýšený výskyt siníc a kontaminácia vody baktériou E. coli.
Kúpanie sa vo vode s premnoženými sinicami môže spôsobiť podráždenie alebo zápal očných spojiviek, či vyrážku. Pri prehltnutí takejto vody sa môže dostaviť hnačka, vracanie alebo iné tráviace ťažkosti. Kontaminácia baktériou E. coli predstavuje riziko tráviacich problémov a môže vyvolať aj infekcie močových ciest, tvrdia hygienici.
