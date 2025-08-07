17-ročná slovenská turistka musela byť pre zlý zdravotný stav po pití vody z potoka letecky transportovaná do nemocnice.
- 17-ročná slovenská turistka vo Vysokých Tatrách musela počas noci na štvrtok využiť služby horských a leteckých záchranárov.
- Po pití vody priamo z horského potoka začala mať zdravotné problémy.
- Horská záchranná služba informovala, že o ich pomoc požiadali v noci zo stredy na štvrtok, krátko pred polnocou.
Citát: „Na pomoc jej odišli dvaja záchranári HZS zo Starého Smokovca. Po príchode pacientku vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil,” uviedla HZS.
Širší kontext: Mladá turistka trpela vracaním a silnými žalúdočnými kŕčmi. Ráno sa jej však zdravotný stav opäť zhoršil, takže záchranári, ktorí s ňou zostali na chate, požiadali o pomoc Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. Turistku nakoniec vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Poprade.
HZS varuje pred pitím vody priamo z potokov. Aj keď vyzerá čistá, nemusí byť zdravotne neškodná.
