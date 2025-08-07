Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 7. augusta 2025 o 13:49
Čas čítania 0:29

Poľovnícky spolok Huliaka dostal pokutu. Dôvodom je vypreparovaná medvedica, pochválil sa s ňou na oslave

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Poľovnícky spolok Huliaka dostal pokutu. Dôvodom je vypreparovaná medvedica, pochválil sa s ňou na oslave
Zdroj: Telegram/Rudolf Huliak

Minister Huliak dostal ďalšiu pokutu za vypreparovanú medvedicu.

  • Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak dostal ďalšiu pokutu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), informujú tvnoviny.sk.
  • Sankciu vo výške 500 eur inšpekcia udelila Poľovníckemu spolku Očová, ktorý minister vedie.
  • Pokuta súvisí s vypreparovanou medvedicou, ktorú Huliak vlani zastrelil a neskôr vystavil na svojej oslave päťdesiatin.
  • Za podobné porušenie už spolok v minulosti dostal pokutu v rovnakej výške.

Širší kontext: Inšpekcia uviedla, že išlo o legálne usmrteného medveďa v rámci manažmentu populácie, no Huliak nemal výnimku na držbu neživého chráneného živočícha. Tvrdil, že žiadnu výnimku nepotrebuje, no po medializácii prípadu si o ňu dodatočne požiadal. Ministerstvo životného prostredia však jeho žiadosť ešte do leta nevybavilo. Maximálna možná pokuta za takýto delikt presahuje 33-tisíc eur.

Prečítaj si aj tieto články:

3. júla 2025 o 18:30 Čas čítania 0:43 Huliak prehral súd. Za brutálne výroky o ochranárovi musí zaplatiť 7 500 € a ospravedlniť sa Huliak prehral súd. Za brutálne výroky o ochranárovi musí zaplatiť 7 500 € a ospravedlniť sa
16. mája 2025 o 11:14 Čas čítania 0:46 REBRÍČEK: Anketa Homofób roka je späť. Do top 5 sa dostali Martina Šimkovičová, Matovič aj Separ REBRÍČEK: Anketa Homofób roka je späť. Do top 5 sa dostali Martina Šimkovičová, Matovič aj Separ
5. marca 2025 o 9:06 Čas čítania 4:18 Kto je nový minister Huliak? Fajčil v parlamente, kolegyňu nazval s*kou a Putina pozýval na guláš do Očovej Kto je nový minister Huliak? Fajčil v parlamente, kolegyňu nazval s*kou a Putina pozýval na guláš do Očovej
huliak
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Rudolf Huliak Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Telegram/Rudolf Huliak
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
pred 3 hodinami
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
dnes o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 17:35
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
31. 7. 2025 9:57
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Lifestyle news
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur pred 33 minútami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida pred 2 hodinami
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy pred 3 hodinami
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur dnes o 12:01
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia dnes o 11:14
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) dnes o 11:00
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste dnes o 09:47
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov dnes o 08:51
Premiér Švédska odhalil, že sa denne radí s ChatGPT. Pýta si jeho názor pri tvorbe rozhodnutí dnes o 08:06
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
pred hodinou
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
ÚRSO zvýšil kompenzácie pre odberateľov za neplnenie štandardov kvality na 444 140 eur za rok 2024.
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred 3 hodinami
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
dnes o 10:50
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
pred hodinou
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
dnes o 12:04
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
včera o 19:25
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
dnes o 10:31
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
včera o 10:13
VIDEO: Na pláži v Odese sa strhla bitka, zapojili sa do nej muži aj ženy. Konflikt vyvolala ruská hudba

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
dnes o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Veronika trávi dni s deťmi v kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti. Jedlo v miestnej škôlke je pre mnohé z nich jediným za celý deň.
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
včera o 05:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
31. 7. 2025 18:00
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
30. 7. 2025 15:07
Martina Holečková: Sulík škodí SaS, lebo neodsúdil výroky svojho syna. Végh zmluvu s SPP nedodržal, bola naoko (Rozhovor)
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia