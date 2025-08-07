Minister Huliak dostal ďalšiu pokutu za vypreparovanú medvedicu.
- Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak dostal ďalšiu pokutu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), informujú tvnoviny.sk.
- Sankciu vo výške 500 eur inšpekcia udelila Poľovníckemu spolku Očová, ktorý minister vedie.
- Pokuta súvisí s vypreparovanou medvedicou, ktorú Huliak vlani zastrelil a neskôr vystavil na svojej oslave päťdesiatin.
- Za podobné porušenie už spolok v minulosti dostal pokutu v rovnakej výške.
Širší kontext: Inšpekcia uviedla, že išlo o legálne usmrteného medveďa v rámci manažmentu populácie, no Huliak nemal výnimku na držbu neživého chráneného živočícha. Tvrdil, že žiadnu výnimku nepotrebuje, no po medializácii prípadu si o ňu dodatočne požiadal. Ministerstvo životného prostredia však jeho žiadosť ešte do leta nevybavilo. Maximálna možná pokuta za takýto delikt presahuje 33-tisíc eur.
