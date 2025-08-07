Dopravní policajti zo Šale namerali v obci Dlhá nad Váhom vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 113 km/h v úseku s povolenou päťdesiatkou.
Dopravní policajti zo Šale namerali v obci Dlhá nad Váhom výrazné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Na ceste II/573, kde platí rýchlostný limit 50 km/h, šoféroval vodič vozidla Škoda Superb rýchlosťou 113 km/h. Rýchlosť tak prekročil o 63 kilometrov za hodinu.
Policajti vozidlo zastavili, vykonali kontrolu a udelili vodičovi blokovú pokutu vo výške 800 eur. Ten ju na mieste uhradil.
Polícia opakovane upozorňuje vodičov, aby v obciach dodržiavali stanovené rýchlostné limity, keďže ide o miesta so zvýšeným pohybom chodcov a rizikom nehôd.
