ÚRSO zvýšil kompenzácie pre odberateľov za neplnenie štandardov kvality na 444 140 eur za rok 2024.
- Regulované energetické spoločnosti na Slovensku musia za rok 2024 vyplatiť odberateľom kompenzácie za neplnenie štandardov kvality vo výške 444 140 eur.
- Oproti minulému roku, keď bola táto suma 288 057 eur, ide o nárast.
- Podľa predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka úrad každoročne kontroluje, či spoločnosti dodržiavajú predpísané štandardy kvality a či vyplácajú kompenzácie, ak ich nedodržiavajú.
Citát: „Od začiatku tohto roka sme štandardy sprísnili, aby sme zabezpečili ešte vyššiu kvalitu služieb pre spotrebiteľov,“ uviedol Holjenčík.
Širší kontext: ÚRSO stanovuje štandardy kvality tak, aby ich dodržiavanie bolo pre energetické spoločnosti realizovateľné a ekonomicky únosné. Holjenčík pripomenul, že slovenskí odberatelia majú nárok na automatické kompenzácie, ak napríklad dochádza k výpadkom elektriny alebo tepla.
Hlavným cieľom regulácie podľa ÚRSO je, aby odberatelia za cenu, ktorú platia, dostávali produkty v požadovanej kvalite a čase. Igaz dodal, že štandardy kvality sú súbor pravidiel pre dodávateľov energií, ktoré musia dodržiavať voči odberateľom. Úrad tak motivuje regulované subjekty k tomu, aby sa zamerali na kvalitu služieb a investovali do rozvoja svojich zariadení. Regulácia kvality má tiež zabrániť, aby energetické spoločnosti zneužívali svoje postavenie na úkor odberateľov.
