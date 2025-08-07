Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 7. augusta 2025 o 14:26
Čas čítania 0:26

Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu

Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

V obci Krušovce pes zaútočil na tri dievčatá, najstaršia skončila na operácii.

  • V obci Krušovce v okrese Topoľčany došlo vo štvrtok večer k vážnemu útoku psa na tri maloleté dievčatá.
  • Pes sa pravdepodobne dostal mimo dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník, kde spôsobil deťom viaceré poranenia.
  • Prípad vyšetruje polícia ako prečin ublíženia na zdraví. Trestné stíhanie vedie poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch.

Širší kontext: Podľa doterajších informácií pes najskôr opakovane uhryzol 8-ročné dievča do nôh. Následne zaútočil na 11-ročnú, ktorej spôsobil nielen poranenia na nohách, ale aj viaceré odreniny po tele. Najťažšie zranenia utrpela 13-ročná dievčina, ktorej poranenia si vyžiadali operačný zákrok a predpokladanú dobu liečenia do troch mesiacov.

Polícia SR Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj
