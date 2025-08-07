ÚBOK preveruje prípad nezvestného novinára Pavla Rýpala, ktorý podľa nedávnych výpovedí mohol byť zavraždený.
- Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
- Podľa portálu Pluska.sk v Maďarsku prehovoril muž, ktorý má poznať detaily prípadu. Rýpala podľa neho zavraždili.
Citát: „V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Širší kontext: Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
