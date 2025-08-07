Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 10:50
Čas čítania 0:23

Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK

Kategória:
Slovensko
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
Zdroj: ARCHÍV RODINY PAĽA RÝPALA

ÚBOK preveruje prípad nezvestného novinára Pavla Rýpala, ktorý podľa nedávnych výpovedí mohol byť zavraždený.

  • Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
  • Podľa portálu Pluska.sk v Maďarsku prehovoril muž, ktorý má poznať detaily prípadu. Rýpala podľa neho zavraždili.

Citát: „V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Širší kontext: Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.

Prečítaj si aj tieto články: 

6. augusta 2025 o 8:43 Čas čítania 0:44 Nový posun v prípade zmiznutia novinára Pala Rýpala? Väzeň opísal, kde údajne skončili jeho pozostatky Nový posun v prípade zmiznutia novinára Pala Rýpala? Väzeň opísal, kde údajne skončili jeho pozostatky
6. júna 2025 o 14:14 Čas čítania 1:12 Nové zistenia o najväčšej mafiánskej poprave na Slovensku: Tibor Pápay roky pred masakrom zistil, že ho chcú zabiť Nové zistenia o najväčšej mafiánskej poprave na Slovensku: Tibor Pápay roky pred masakrom zistil, že ho chcú zabiť
30. januára 2025 o 19:00 Čas čítania 4:35 Film Černák vs. realita: Vysvetľujeme, v čom všetkom tvorcovia vychádzali zo skutočných udalostí Film Černák vs. realita: Vysvetľujeme, v čom všetkom tvorcovia vychádzali zo skutočných udalostí
PAVOL RYPAL
Zdroj: ARCHÍV RODINY PAĽA RÝPALA
Novinári Po stopách slovenskej mafie Správy z domova
