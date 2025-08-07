Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 10:31
Čas čítania 0:54

AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch

Potvrdil to Kremeľ.

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú na dosiaľ nešpecifikovanom mieste. Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

„Na návrh americkej strany sme v princípe dosiahli dohodu o uskutočnení bilaterálneho summitu v najbližších dňoch,“ citovala Ušakova ruská štátna agentúra RIA. Strany sa vraj už dohodli i na mieste konania stretnutia a verejnosti ho oznámia neskôr.

„V súčasnosti sme spolu s americkými kolegami začali diskutovať o parametroch stretnutia. Rád by som poznamenal, že aj miesto konania bolo v princípe dohodnuté a bude oznámené o niečo neskôr,“ uviedol poradca ruského prezidenta.

Ušakov tvrdí, že osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff v stredu na osobnom stretnutí s ruským prezidentom v Moskve hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Moskva sa k takejto možnosti dosiaľ nevyjadrila.

Prezidenti by sa mohli stretnúť už budúci týždeň

Podľa agentúry AFP by sa mohlo stretnutie Putina s Trumpom uskutočniť na budúci týždeň, i keď je podľa Ušakovových slov ťažké predpovedať, koľko dní prípravy zaberú.
Americký prezident voči svojmu ruskému náprotivku v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre jeho nedostatočné snahy o ukončenie vojny na Ukrajine.

Osobné stretnutie ruského a amerického prezidenta by bolo prvým od stretnutia niekdajšieho lídra USA Joea Bidena a Putina vo švajčiarskej Ženeve v júni 2021.

