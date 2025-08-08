OpenAI vydala piatu generáciu ChatGPT.
- Spoločnosť OpenAI predstavila piatu generáciu svojho modelu ChatGPT, známu ako GPT-5.
- Táto nová verzia je teraz bezplatne dostupná pre všetkých používateľov a túto službu používa každý týždeň takmer 700 miliónov ľudí po celom svete.
- GPT-5 bola vyškolená tak, aby poskytovala čo najužitočnejšie odpovede a zároveň minimalizovala škodlivé zámery.
Citát: „GPT-3 mi pripadal ako rozhovor so stredoškolákom. GPT-4 ako rozhovor s vysokoškolákom. GPT-5 je prvýkrát, kedy mám skutočne pocit, že hovorím s odborníkom na úrovni PhD v akejkoľvek oblasti,“ povedal výkonný riaditeľ OpenAI Sam Altman
Širší kontext: OpenAI vo svojom vyhlásení popisuje GPT-5 ako významný pokrok v presnosti, rýchlosti, schopnosti uvažovať, rozpoznávať kontext a riešiť problémy. Táto aktualizácia je sledovaná ako indikátor toho, či generatívna umelá inteligencia rýchlo napreduje alebo narazila na limity.
Predchádzajúca verzia, GPT-4, bola uvedená pred viac ako dvomi rokmi, počas ktorých sa do umelej inteligencie investovalo značné množstvo peňazí a očakávalo sa, že nové vychytávky budú schopné prekonať ľudí v práci s ekonomickou hodnotou.
