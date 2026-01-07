Trump údajne chce, aby USA získali Grónsko ešte počas súčasného prezidentského obdobia.
Americký prezident Donald Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy jednou z možností,“ uviedol v utorok Biely dom.
„Prezident Trump dal jasne najavo, že získanie Grónska je prioritou národnej bezpečnosti Spojených štátov a že je to kľúčové pre odstrašenie našich protivníkov v arktickom regióne,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení. „Prezident a jeho tím diskutujú o širokej škále možností, ako jej dôležitý cieľ zahraničnej politiky realizovať, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy možnosťou, ktorú má vrchný veliteľ k dispozícii,“ dodal.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa informuje, že snahy o prevzatie kontroly nad Grónskom zahŕňajú kúpu územia alebo vytvorenie zmluvy o voľnom pridružení s ostrovom. Podľa tohto predstaviteľa je diplomacia vždy prvou voľbou Trumpa, rovnako ako uzatváranie dohôd, ktoré prezident „miluje“. „Takže ak by sa dala uzavrieť dobrá dohoda o získaní Grónska, určite by to bol jeho prvý inštinkt,“ dodal predstaviteľ.
Trump údajne chce, aby USA získali Grónsko ešte počas súčasného prezidentského obdobia a že táto otázka „nezmizne“ zo stola napriek námietkam ostatných lídrov členských štátov NATO.
Toto vyjadrenie Bieleho domu prišlo po tom, čo grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová v utorok oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marco Rubiom. Cieľom schôdzky by podľa nej bolo prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.
Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a do USA odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov amerického prezidenta prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.
Trump po intervencii opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN zase povedal, že je oficiálnym stanoviskom vlády USA, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov.
Na výroky amerického prezidenta o Grónsku v utorok reagovali aj európski lídri, ktorí v spoločnom stanovisku zdôraznili, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba grónsky ľud a je iba na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach.