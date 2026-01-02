Priplatíte si za fyzické karty a rozlúčite sa s niektorými funkciami bankomatov.
Slovenská sporiteľňa zavádza nové pravidlá pre klientov, ktorí chcú využívať vedenie účtu bez poplatku. Banka mení zmluvné podmienky a upravuje vernostný program Moja odmena. Po novom do objemu platieb započíta už iba transakcie mobilom, hodinkami alebo inými smart zariadeniami, napríklad virtuálnou kartou.
Banka naďalej vyžaduje platby v celkovej hodnote minimálne 450 eur a aspoň tri pravidelné platby z účtu. Myslí však aj na seniorov, ktorým udeľuje výnimku, tým na odpustenie poplatku stále postačia bežné platby plastovou debetnou kartou.
„Od 9. januára 2026 sprístupníme virtuálnu kartu aj klientom od 15 rokov, ktorí u nás využívajú SPACE účet. V tejto súvislosti upravujeme aj výšky limitov na virtuálnej karte pre klientov vo veku od 15 do 18 rokov,“ vysvetľuje banka.
Zatiaľ čo zriadenie virtuálnej karty nič nestojí, za fyzickú kartu si klienti priplatia. „Klienti môžu požiadať o vydanie fyzickej platobnej karty. Jej vydanie a doručenie však od 1. apríla 2026 spoplatníme pre všetkých klientov vo veku od 16 do 62 rokov,“ uvádza sporiteľňa.
Koniec príkazov v bankomatoch aj zmeny v investovaní
Medzi ďalšie novinky patrí zrušenie možnosti zadávať platobné príkazy cez bankomat. Banka takisto mení názvy niektorých služieb a prekopáva systém investovania. Namiesto doterajšieho delenia na akcie, dlhopisy a ETF fondy zavedie nové kategórie podľa finančného objemu obchodu.