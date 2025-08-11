Prezident chce zakročiť proti údajnej kriminalite.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor v hlavnom meste Washington bude podliehať federálnej kontrole. Rozhodol tiež o nasadení Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť americkej metropoly, ktorú trápi údajne nekontrolovateľná kriminalita. Informujú o tom agentúry AP, DPA a televízia ABC News.
„Oznamujem historické opatrenie na záchranu hlavného mesta krajiny pred zločinom, krviprelievaním, chaosom a biedou,“ vyhlásil Trump na tlačovej konferencii. Nasadenie Národnej gardy podľa neho „pomôže obnoviť zákon a poriadok a verejnú bezpečnosť vo Washingtone, D.C.“
Ešte pred tlačovou konferenciou o bezpečnosti a zločine v hlavnom meste USA Trump na sociálnych sieťach avizoval kroky na zníženie kriminality. „Deň oslobodenia v D.C... zločin, barbarstvo, špina a spodina zmiznú... Urobím naše hlavné mesto opäť veľkým! Dni bezohľadného zabíjania alebo ubližovania nevinným ľuďom sú preč,“ napísal v príspevkoch.