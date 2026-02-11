Diplomati a úradníci momentálne smerujú prípravy k májovému termínu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. februára oznámiť termín prezidentských volieb a celoštátneho referenda. Britský denník Financial Times o tom informuje s odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktorí na tomto pláne priamo pracujú.
Ukrajina už spustila prípravy volieb, ktoré chce spojiť s referendom o možnej mierovej dohode s Ruskom. Vyjednávači z USA a Ukrajiny aktuálne rokujú o rámci, podľa ktorého by ukrajinskí voliči v referende schvaľovali podmienky mieru a zároveň hlasovali za novú hlavu štátu. Diplomati a úradníci zvažujú ako reálny termín konania oboch hlasovaní máj tohto roka.
