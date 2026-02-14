Vodič z okresu Košice-okolie takýmto hazardom výrazne prekročil povolený limit.
33-ročný vodič z okresu Košice-okolie dnes na diaľnici D1 výrazne prekročil povolenú rýchlosť. Svojím vozidlom uháňal rýchlosťou až 205 km/h. Za tento priestupok mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
