Maďarský premiér Viktor Orbán spustil ostrú kritiku na adresu Kyjeva po tom, čo magazín Politico odhalil detaily nového ukrajinského plánu.
Maďarský premiér Viktor Orbán ostro skritizoval nový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o ktorom pôvodne informoval magazín Politico. Orbán v stredu na Facebooku označil tento dokument za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“. Podľa jeho slov totiž Kyjev počíta s výmenou vlády v Budapešti, aby tak odstránil prekážky pre vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Server index.hu uvádza, že Zelenského päťbodový plán má uľahčiť prijatie Ukrajiny do EÚ, ktoré krajina plánuje na rok 2027. Únia aktuálne zvažuje model čiastočného členstva. Ten by Kyjevu umožnil podieľať sa na rozhodovaní už počas implementácie reforiem potrebných pre plné členstvo.
Niekoľko bodov plánu sa podľa servera venuje práve zmene politického vedenia v Maďarsku. Autori dokumentu dúfajú, že ak by po voľbách zostavila vládu strana TISZA na čele s Péterom Magyarom, padli by všetky blokády brániace ukrajinskej integrácii.
Viktor Orbán, ktorý očakáva prijatie Ukrajiny do Únie už v roku 2027, reagoval na tieto informácie nasledovne: „Nový plán je otvoreným vyhlásením vojny Maďarsku. Ignorujú rozhodnutie Maďarov a za každú cenu chcú odstránenie maďarskej vlády z cesty. Chcú, aby prišla TISZA, pretože potom už nebudú žiadne vetá ani žiadny odpor.“