Na neželaný zoznam sa dostalo niekoľko internetových obchodov, pri ktorých Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nielen pochybenia, ale aj sťažnosti zo strany zákazníkov.
- Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na webe aktualizovala zoznam rizikových internetových obchodov.
- Verejnosť týmto spôsobom varuje, aby pri nákupe v spomínaných e-shopoch zbystrila pozornosť. Avšak to, že sa obchody dostali do zoznamu, ešte neznamená, že sú automaticky považované za podvodné.
- Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili a zároveň upozorňuje, že nejde o konečné číslo rizikových e-shopov.
Citát: „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.
|klimatizácia za podozrivo nízku cenu
|
www.kutilsro.sk, www.led-zrkadla.sk,
www.polskytovar.sk,
www.overeny-eshop.sk, www.zlacnenytovar.sk
|rightdeal.sk
|alabo.sk
|mancini.sk
|mobiluj.sk
|urbantrend.sk
|eleganceshop.sk
|nakupuj123.sk
|autoelektrony.sk
|bonky.sk
|viagogo.sk
|suprisimo.sk
|rajpradla.sk
|booho.sk
|zasielkonos.sk
|finlando.sk
|fashionline.com
|rayray.sk
|jordanshoes.com
|fashy.sk
|moletka.eu svet-siat.eu vip-moda.eu
|gigastore.sk
|perfektna.sk
|zozu.sk
|kociky-leja.sk
|lunzo.sk
|elekroeldo.sk
|shopolo.sk
|sunsea.sk
|www.cyklosport-krampl.store
|zjypio.shop
