Od roku 2026 môže úrad práce kedykoľvek pozastaviť výplatu peňazí, ak rodina ignoruje poštu alebo nepreukáže správne využitie dávky.
Pre tisíce rodín predstavuje opatrovateľský príspevok kľúčový príjem. Nové pravidlá pre rok 2026 prinášajú prísnejšiu kontrolu. Stačí jedna administratívna chyba a štát vám výplatu okamžite zastaví.
Kedy peniaze reálne dostanete?
Zákon po novom stanovuje jasnú lehotu. Úrad musí príspevok vyplatiť najneskôr do konca druhého mesiaca od vzniku nároku.
- Príklad: Ak splníte podmienky v marci, peniaze vám na účet musia „cinknúť“ najneskôr do konca mája.
- Príspevok patrí prijímateľovi za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky splnil len v jeho časti. Pomerné sumy štát nevypláca.
Ak vám úrad omylom pošle viac, než vám patrí, neradujte sa. Ak suma presiahne 5 eur, musíte ju vrátiť. Štát si neoprávnené platby spätne kontroluje až 3 roky a nárok na ich vrátenie zaniká až po desiatich rokoch. Neznalosť pravidiel úrady neospravedlňujú – ak vám príde podozrivo vysoká suma, musíte to nahlásiť sami.
3 chyby, za ktoré úrad zastaví výplatu:
Novela úradom dáva právo zastaviť výplatu pri „dôvodných pochybnostiach“.
O peniaze dočasne prídete, ak:
- Ignorujete výzvy: Ak nereagujete na list alebo e-mail z úradu.
- Nepredložíte doklady: Ak odmietnete kontrolu dokumentov.
- Zle použijete peniaze: Ak vznikne podozrenie, že príspevok nevyužívate na opatrovanie.
Príspevok na opatrovanie požíva špeciálnu ochranu – nesmie naň siahnuť exekútor. Keďže ide o dávku určenú na základné životné potreby odkázanej osoby, zákon ju chráni pred veriteľmi.