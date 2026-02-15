Dôvodom je Žilinkovo podanie na Ústavný súd, ktorým podľa premiéra prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu oznámil, že za najvhodnejšie riešenie považuje úplné zrušenie inštitútu kajúcnika v Trestnom poriadku. Tento inštitút označil za nedôveryhodný, neakceptovateľný a nebezpečný pre demokratický systém. Reagoval tak na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý pozastavil účinnosť novely zakazujúcej používať výpovede spolupracujúcich osôb, ak v minulosti klamali.
Predseda vlády otvorene skritizoval Maroša Žilinku za to, že inicioval podanie na Ústavný súd. Podľa Fica tým generálna prokuratúra vstúpila do politického súboja a postavila sa na stranu opozície. Premiér zdôraznil, že Maroš Žilinka už nemá jeho dôveru.
„Nikdy tak nevstúpila prokuratúra do politického súboja, ako sa to stalo za posledné dva-tri týždne,“ vyhlásil Fico.
Na tlačovej konferencii stáli po boku premiéra aj minister obrany Robert Kaliňák, predseda Národnej rady Tibor Gašpar a advokát Marek Para. Všetci traja v minulosti figurovali v kauzách postavených na výpovediach kajúcnikov, pričom ich stíhania zastavil práve paragraf 363.
Tibor Gašpar, ktorý sa má v marci postaviť pred súd v kauze Očistec, tvrdí, že štát musí systém spolupráce vyšetrovateľov s udavačmi „úplne prekopať“. Podľa denníka SME mu pritom pozastavená novela mohla v procese výrazne pomôcť.
Odkaz sudcom a ďalšie kroky koalície
Premiér síce rešpektuje verdikt ÚS, no sudcom poslal odkaz: „Keby sudcovia Ústavného súdu na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali.“
Koalícia podľa Fica nemôže čakať na konečné rozhodnutie súdu, ktoré môže trvať pridlho. Preto už teraz pripravujú ďalšie zmeny v Trestnom zákone, ktorými chcú systém upraviť podľa svojich predstáv.