PREHĽAD: Začínajú jarné prázdniny, pozri si, kedy budú v tvojom kraji

Ministerstvo školstva rozdelilo voľno do troch týždňových blokov.
Žiaci základných a stredných škôl si v najbližších týždňoch oddýchnu od vyučovania. Ministerstvo školstva tradične rozdelilo týždeň jarného voľna podľa krajov do troch termínov. Ako prví začnú prázdninovať žiaci zo západného Slovenska.
- 16. – 20. februára: Voľno absolvujú školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
- 23. – 27. februára: Nasledovať budú deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.
- 2. – 6. marca: Ako posledné si prázdniny užijú deti z východu, konkrétne z Košického a Prešovského kraja.
„Systém postupných jarných prázdnin využívame už od začiatku 80. rokov. Rezort plánuje tieto termíny vždy na tri roky dopredu,“ uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti.
Pred letnými prázdninami čakajú školákov ešte veľkonočné prázdniny. Deti si od školy oddýchnu od 2. do 7. apríla, pričom do školských lavíc sa vrátia v stredu 8. apríla. Skutočnú odmenu za celoročné úsilie však prinesie až leto. Dva mesiace voľna si žiaci vychutnajú od 1. júla do 31. augusta.